|Übernahmekommission
|
03.09.2026 07:15:37
dormakaba-Aktie: Geplantes Opting-out erhält grünes Licht
dormakaba hat von der Schweizer Übernahmekommission grünes Licht für das geplante Opting-out im Zusammenhang mit der am 1. September angekündigten Vereinfachung der Eigentümerstruktur erhalten.
Zudem löst die Transaktion laut Entscheid für die Aktionäre der Familie Mankel keine Angebotspflicht aus. Die Aktionäre der Familie Kaba gelten bei der Abstimmung über das Opting-out als Minderheitsaktionäre und ihre Stimmen zählen bei der Mehrheit der Minderheit mit, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Qualifizierte Aktionäre mit mindestens 3 Prozent der Stimmrechte können innert fünf Börsentagen nach Publikation des Entscheids Einsprache erheben. Die Übernahmekommission setzte für das Verfahren eine Gebühr von 50'000 Franken fest. Sie wird dormakaba, Gesellschaften der Familie Mankel und den Kaba-Familienaktionären solidarisch auferlegt.
awp-robot/ls
Rümlang (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.