dormakaba-Aktie dennoch deutlich tiefer: dormakaba erhält Auftrag aus Norwegen

Demnach wird dormakaba zum exklusiven Lieferanten von Self-Boarding- und Boarding-Pass-Validation-Gates an allen staatlichen Flughäfen in Norwegen.

Der Vertrag sieht die Lieferung und die Wartung von 450 Argus Air eGates vor und hat eine Laufzeit von zehn Jahren, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Das Volumen liegt im einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken.

Auftraggeber ist die Avinor Gruppe, welche 44 staatliche Flughäfen in Norwegen betreibt.

Bei der dormakaba-Aktie sind an der SIX zeitweise Verluste in Höhe von 1,72 Prozent auf 456,50 Franken zu sehen.

cf/rw

Rümlang (awp)