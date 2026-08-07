Dorian LPG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dorian LPG lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 187.9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch