Dorel Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dorel Industries stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.14 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dorel Industries ein EPS von -2.000 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 386.5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 411.2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch