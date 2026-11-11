Dorel Industries A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dorel Industries A hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -2.000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 386.5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 411.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch