Doosan Solus öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doosan Solus veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 661.16 KRW. Im Vorjahresquartal waren -111.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 125.50 Milliarden KRW, gegenüber 145.13 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch