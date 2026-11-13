Doosan Solus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Doosan Solus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 661.16 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -111.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Doosan Solus in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 125.50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 145.13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch