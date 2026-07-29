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29.07.2026 06:37:00
Doosan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Doosan hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 16842.69 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4405.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Doosan mit einem Umsatz von insgesamt 5’586.10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5’346.44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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