Doosan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Doosan lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Doosan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3718.58 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6789.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5’426.90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4’452.37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch