Doosan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Doosan hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3718.58 KRW. Im letzten Jahr hatte Doosan einen Gewinn von 6789.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5’426.90 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 4’452.37 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch