DoorDash präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DoorDash hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DoorDash noch ein Gewinn pro Aktie von 0.650 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.28 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.45 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch