Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SIX-Handel im Fokus
|
03.09.2026 09:28:18
Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus
Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.
Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.07 Prozent leichter bei 20’169.09 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.466 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.050 Prozent auf 20’173.69 Punkte an der Kurstafel, nach 20’183.85 Punkten am Vortag.
Bei 20’169.09 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’184.98 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.341 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der SPI bei 20’208.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der SPI mit 18’739.30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, notierte der SPI bei 16’890.31 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.56 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.
SPI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 5.00 Prozent auf 0.63 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2.92 Prozent auf 31.70 CHF), Idorsia (+ 2.31 Prozent auf 5.32 CHF), Arbonia (+ 2.12 Prozent auf 4.59 CHF) und Givaudan (+ 1.90 Prozent auf 3’266.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), IVF HARTMANN (-4.20 Prozent auf 125.50 CHF), Xlife Sciences (-3.35 Prozent auf 13.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.09 Prozent auf 50.20 CHF) und Feintool International (-2.82 Prozent auf 12.05 CHF).
Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 181’252 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 302.528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xlife Sciences AG
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Grün: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in Zürich: SPI gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Xlife Sciences AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’213.60
|0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.