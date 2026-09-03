Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.07 Prozent leichter bei 20’169.09 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.466 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.050 Prozent auf 20’173.69 Punkte an der Kurstafel, nach 20’183.85 Punkten am Vortag.

Bei 20’169.09 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’184.98 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.341 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der SPI bei 20’208.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der SPI mit 18’739.30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, notierte der SPI bei 16’890.31 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.56 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 5.00 Prozent auf 0.63 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2.92 Prozent auf 31.70 CHF), Idorsia (+ 2.31 Prozent auf 5.32 CHF), Arbonia (+ 2.12 Prozent auf 4.59 CHF) und Givaudan (+ 1.90 Prozent auf 3’266.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), IVF HARTMANN (-4.20 Prozent auf 125.50 CHF), Xlife Sciences (-3.35 Prozent auf 13.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.09 Prozent auf 50.20 CHF) und Feintool International (-2.82 Prozent auf 12.05 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 181’252 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 302.528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch