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SPI-Performance im Blick 13.08.2026 09:28:22

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der SPI knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

GAM
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Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.16 Prozent höher bei 20’403.25 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.530 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.112 Prozent fester bei 20’393.82 Punkten, nach 20’370.95 Punkten am Vortag.

Bei 20’409.72 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’393.82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0.732 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 20’064.96 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 18’684.24 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 16’677.64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11.85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Arbonia (+ 4.98 Prozent auf 4.11 CHF), Varia US Properties (+ 3.53 Prozent auf 13.20 CHF), Logitech (+ 3.17 Prozent auf 84.74 CHF), Kudelski (+ 2.92 Prozent auf 1.24 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.96 Prozent auf 207.60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), Schlatter Industries (-3.68 Prozent auf 18.30 CHF), Addex Therapeutics (-2.97 Prozent auf 0.04 CHF) und GAM (-2.50 Prozent auf 0.08 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 328’731 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 317.398 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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