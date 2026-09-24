Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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24.09.2026 09:30:28
Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der SPI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.12 Prozent tiefer bei 19’731.53 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.459 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.276 Prozent leichter bei 19’699.98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’754.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’731.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’699.98 Zählern.
SPI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.412 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’311.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19’912.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der SPI bei 16’650.65 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.16 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 2.20 Prozent auf 222.60 CHF), Orell Fuessli (+ 1.82 Prozent auf 139.50 CHF), Varia US Properties (+ 1.65 Prozent auf 12.30 CHF), Sensirion (+ 1.54 Prozent auf 85.50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 1.54 Prozent auf 0.15 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Forbo International (-10.04 Prozent auf 851.00 CHF), ASMALLWORLD (-6.67 Prozent auf 0.70 CHF), SHL Telemedicine (-6.10 Prozent auf 1.00 CHF), Schlatter Industries (-4.86 Prozent auf 17.60 CHF) und Burckhardt Compression (-3.37 Prozent auf 473.00 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 469’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 318.213 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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