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SIX-Handel im Fokus 24.09.2026 09:30:28

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SPI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Schlatter Industries
17.68 CHF 0.83%
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Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.12 Prozent tiefer bei 19’731.53 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.459 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.276 Prozent leichter bei 19’699.98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’754.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’731.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’699.98 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.412 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’311.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19’912.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der SPI bei 16’650.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.16 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 2.20 Prozent auf 222.60 CHF), Orell Fuessli (+ 1.82 Prozent auf 139.50 CHF), Varia US Properties (+ 1.65 Prozent auf 12.30 CHF), Sensirion (+ 1.54 Prozent auf 85.50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 1.54 Prozent auf 0.15 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Forbo International (-10.04 Prozent auf 851.00 CHF), ASMALLWORLD (-6.67 Prozent auf 0.70 CHF), SHL Telemedicine (-6.10 Prozent auf 1.00 CHF), Schlatter Industries (-4.86 Prozent auf 17.60 CHF) und Burckhardt Compression (-3.37 Prozent auf 473.00 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 469’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 318.213 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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ASMALLWORLD AG 0.70 -6.67% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1’132.00 1.43% Barry Callebaut AG (N)
Burckhardt Compression AG 470.50 -3.88% Burckhardt Compression AG
Curatis AG 18.90 -0.53% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.23 2.29% EvoNext Holdings AG
Forbo International S.A. (N) 927.00 -2.01% Forbo International S.A. (N)
MindMaze Therapeutics 0.15 1.82% MindMaze Therapeutics
Orell Fuessli AG 138.00 0.73% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 374.80 -0.11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17.60 -4.86% Schlatter Industries AG
Sensirion Holding AG 84.60 0.48% Sensirion Holding AG
SHL Telemedicine 1.07 0.00% SHL Telemedicine
Tecan (N) 224.40 3.03% Tecan (N)
UBS 39.21 -1.39% UBS
Varia US Properties 12.35 2.07% Varia US Properties

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