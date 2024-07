Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Handel in der Verlustzone

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0.80 Prozent schwächer bei 16’083.77 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.160 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.832 Prozent tiefer bei 16’077.83 Punkten, nach 16’212.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16’099.71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15’971.22 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0.752 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wies der SPI 16’037.64 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15’015.45 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bei 14’814.58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10.39 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16’484.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’455.60 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 18.17 Prozent auf 2.74 CHF), ALSO (+ 13.13 Prozent auf 271.50 CHF), ONE swiss bank (+ 11.43 Prozent auf 3.90 CHF), Xlife Sciences (+ 9.38 Prozent auf 31.50 CHF) und Perrot Duval SA (+ 9.00 Prozent auf 54.50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ObsEva (-90.00 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (-12.06 Prozent auf 0.12 CHF), BACHEM (-9.17 Prozent auf 78.70 CHF), Julius Bär (-9.05 Prozent auf 47.26 CHF) und Meier Tobler (-7.76 Prozent auf 30.30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8’694’379 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 253.295 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch