Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Plus

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0.55 Prozent auf 21’311.01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.665 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.775 Prozent auf 21’358.95 Punkte an der Kurstafel, nach 21’194.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 21’370.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’245.76 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2.42 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 19’652.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’370.95 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 17’627.02 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’370.09 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 14.74 Prozent auf 26.16 CHF), BioVersys (+ 5.75 Prozent auf 23.90 CHF), Ypsomed (+ 5.60 Prozent auf 437.20 CHF), Villars SA (+ 2.59 Prozent auf 595.00 CHF) und Feintool International (+ 2.45 Prozent auf 10.45 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-10.38 Prozent auf 4.66 CHF), WISeQey (-6.71 Prozent auf 6.53 USD), ASMALLWORLD (-6.20 Prozent auf 1.21 CHF), Curatis (-5.88 Prozent auf 16.80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5.55 Prozent auf 0.14 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’975’599 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 354.106 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent.

Redaktion finanzen.ch