Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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22.10.2026 17:58:14
Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Minus
So bewegte sich der SPI am Donnerstag schlussendlich
Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 20’490.79 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.566 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.244 Prozent auf 20’461.41 Punkte an der Kurstafel, nach 20’511.44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20’544.73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’418.38 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1.40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’804.44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SPI auf 20’091.25 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SPI mit 17’351.42 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.33 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 28.85 Prozent auf 1.34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 19.59 Prozent auf 177.00 CHF), Schindler (+ 8.73 Prozent auf 286.50 CHF), Schindler (+ 8.52 Prozent auf 292.80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.73 Prozent auf 20.36 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen GAM (-11.47 Prozent auf 0.06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9.27 Prozent auf 4.50 CHF), Xlife Sciences (-9.19 Prozent auf 8.50 CHF), ams-OSRAM (-6.79 Prozent auf 17.71 CHF) und Forbo International (-6.65 Prozent auf 856.00 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4’745’005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 341.114 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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