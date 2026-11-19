Am Donnerstag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 1.10 Prozent leichter bei 14’721.84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.719 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.023 Prozent höher bei 14’889.47 Punkten, nach 14’886.12 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14’721.84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’902.11 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 2.93 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 14’368.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’386.58 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 12’530.62 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.13 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1.60 Prozent auf 63.32 CHF), Richemont (+ 0.97 Prozent auf 177.15 CHF), Logitech (+ 0.94 Prozent auf 85.48 CHF), Amrize (+ 0.42 Prozent auf 33.84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.35 Prozent auf 68.22 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Novartis (-3.22 Prozent auf 127.24 CHF), Nestlé (-1.84 Prozent auf 84.45 CHF), Sika (-1.82 Prozent auf 186.00 CHF), Galderma (-1.52 Prozent auf 184.70 CHF) und Swiss Re (-1.43 Prozent auf 147.90 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’873’732 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 349.157 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch