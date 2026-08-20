Donnerstagshandel in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.45 Prozent schwächer bei 2’293.51 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.053 Prozent auf 2’305.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’303.88 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’290.52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’307.15 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0.801 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’282.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’136.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SLI mit 2’023.28 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.63 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 0.81 Prozent auf 74.98 CHF), Schindler (+ 0.79 Prozent auf 256.20 CHF), Roche (+ 0.46 Prozent auf 369.10 CHF), Sonova (+ 0.41 Prozent auf 242.80 CHF) und Givaudan (+ 0.41 Prozent auf 3’206.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-4.06 Prozent auf 77.04 CHF), Straumann (-2.22 Prozent auf 95.06 CHF), Swiss Re (-2.10 Prozent auf 137.20 CHF), Sika (-1.94 Prozent auf 181.55 CHF) und Richemont (-1.83 Prozent auf 182.05 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 893’344 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307.560 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch