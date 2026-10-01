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Index-Performance im Fokus 01.10.2026 17:58:18

Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Mit dem SLI ging es am vierten Tag der Woche abwärts.

Swiss Re
138.06 CHF -0.72%
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Am Donnerstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsende 1.50 Prozent schwächer bei 2’197.27 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.695 Prozent tiefer bei 2’215.33 Punkten, nach 2’230.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’195.51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’227.01 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.66 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’294.26 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 2’267.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der SLI bei 2’000.34 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2.15 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1.09 Prozent auf 85.34 CHF), Swiss Re (+ 0.36 Prozent auf 139.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.25 Prozent auf 79.62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.09 Prozent auf 220.50 CHF) und Straumann (+ 0.00 Prozent auf 91.54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-4.12 Prozent auf 71.22 CHF), Sandoz (-3.44 Prozent auf 68.42 CHF), Richemont (-3.38 Prozent auf 173.05 CHF), Holcim (-3.21 Prozent auf 64.48 CHF) und UBS (-3.05 Prozent auf 39.06 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’781’803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293.432 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.49 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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