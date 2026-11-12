ATX Prime 1349314 / AT0000999925
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|ATX Prime aktuell
|
12.11.2026 09:28:25
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime verliert zum Start
Das macht das Börsenbarometer in Wien.
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.62 Prozent leichter bei 3’283.32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.021 Prozent auf 3’303.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’303.83 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’303.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’282.92 Punkten erreichte.
ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 3.94 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 3’243.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’304.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’448.92 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 23.52 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 1.27 Prozent auf 4.00 EUR), Lenzing (+ 1.24 Prozent auf 11.44 EUR), EVN (+ 0.48 Prozent auf 31.40 EUR), Vienna Insurance (+ 0.39 Prozent auf 77.10 EUR) und Rosenbauer (+ 0.32 Prozent auf 63.00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-25.00 Prozent auf 1.62 EUR), Kapsch TrafficCom (-4.00 Prozent auf 3.60 EUR), Polytec (-3.49 Prozent auf 4.15 EUR), Warimpex (-3.04 Prozent auf 0.45 EUR) und STRABAG SE (-2.00 Prozent auf 108.00 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 104’159 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 45.721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.03 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’261.77
|-0.47%
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.