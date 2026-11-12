Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime verliert zum Start

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.62 Prozent leichter bei 3’283.32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.021 Prozent auf 3’303.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’303.83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’303.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’282.92 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 3.94 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 3’243.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’304.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’448.92 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 23.52 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 1.27 Prozent auf 4.00 EUR), Lenzing (+ 1.24 Prozent auf 11.44 EUR), EVN (+ 0.48 Prozent auf 31.40 EUR), Vienna Insurance (+ 0.39 Prozent auf 77.10 EUR) und Rosenbauer (+ 0.32 Prozent auf 63.00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-25.00 Prozent auf 1.62 EUR), Kapsch TrafficCom (-4.00 Prozent auf 3.60 EUR), Polytec (-3.49 Prozent auf 4.15 EUR), Warimpex (-3.04 Prozent auf 0.45 EUR) und STRABAG SE (-2.00 Prozent auf 108.00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 104’159 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 45.721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.03 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch