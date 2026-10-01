Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime sackt am Donnerstagmittag ab

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1.21 Prozent schwächer bei 3’322.06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.081 Prozent tiefer bei 3’360.10 Punkten in den Handel, nach 3’362.81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3’284.83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’360.10 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2.34 Prozent abwärts. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 3’321.50 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 3’142.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’349.05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24.98 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 1.25 Prozent auf 203.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.72 Prozent auf 4.19 EUR), Polytec (+ 0.70 Prozent auf 5.74 EUR), Wienerberger (+ 0.59 Prozent auf 17.16 EUR) und DO (+ 0.21 Prozent auf 187.80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Lenzing (-8.27 Prozent auf 19.08 EUR), UBM Development (-3.85 Prozent auf 16.25 EUR), UNIQA Insurance (-2.58 Prozent auf 17.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.55 Prozent auf 68.90 EUR) und Frequentis (-2.40 Prozent auf 65.00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 212’119 Aktien gehandelt. Mit 47.818 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.63 Prozent.

Redaktion finanzen.ch