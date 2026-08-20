Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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20.08.2026 15:58:10
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime notiert im Minus
Das macht der ATX Prime heute.
Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0.38 Prozent auf 3’233.05 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.038 Prozent höher bei 3’246.50 Punkten in den Handel, nach 3’245.27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’223.53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’255.53 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2.51 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der ATX Prime bei 3’151.55 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 2’920.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’405.64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21.63 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5.54 Prozent auf 30.50 EUR), Semperit (+ 1.53 Prozent auf 16.60 EUR), Frequentis (+ 1.45 Prozent auf 69.90 EUR), Verbund (+ 1.39 Prozent auf 58.30 EUR) und Raiffeisen (+ 1.25 Prozent auf 60.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil UNIQA Insurance (-4.33 Prozent auf 17.22 EUR), voestalpine (-4.03 Prozent auf 42.86 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3.84 Prozent auf 77.70 EUR), Wolford (-3.54 Prozent auf 2.18 EUR) und AT S (AT&S) (-3.36 Prozent auf 144.00 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 269’461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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