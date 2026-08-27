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Wiener Börse-Handel im Fokus 27.08.2026 15:58:30

Donnerstagshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Donnerstagshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Erste Group Bank
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Um 15:40 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.79 Prozent auf 6’705.12 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.913 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.015 Prozent tiefer bei 6’757.44 Punkten, nach 6’758.44 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’691.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6’771.59 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1.10 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der ATX auf 6’354.29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’095.30 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 4’652.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.29 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.54 Prozent auf 148.40 EUR), EVN (+ 1.05 Prozent auf 28.75 EUR), voestalpine (+ 0.83) Prozent auf 46.26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.66 Prozent auf 30.40 EUR) und Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 23.30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen PORR (-6.03 Prozent auf 38.20 EUR), Erste Group Bank (-2.15 Prozent auf 122.80 EUR), Wienerberger (-1.59 Prozent auf 19.84 EUR), Verbund (-1.44 Prozent auf 58.05 EUR) und STRABAG SE (-1.25 Prozent auf 87.00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 196’736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 48.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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