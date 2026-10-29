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29.10.2026 17:58:14
Donnerstagshandel in Wien: ATX notiert schlussendlich im Plus
ATX-Kurs zum Handelsende.
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0.56 Prozent höher bei 6’475.46 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 185.356 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.002 Prozent leichter bei 6’439.45 Punkten in den Handel, nach 6’439.59 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’489.74 Punkte, das Tagestief hingegen 6’391.64 Zähler.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 6’934.55 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6’300.88 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 4’674.39 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 21.00 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 3.55 Prozent auf 11.08 EUR), DO (+ 3.35 Prozent auf 206.50 EUR), voestalpine (+ 2.27 Prozent auf 42.44 EUR), Wienerberger (+ 1.67 Prozent auf 16.45 EUR) und OMV (+ 1.58 Prozent auf 73.90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-0.95 Prozent auf 20.80 EUR), Vienna Insurance (-0.85 Prozent auf 70.20 EUR), EVN (-0.17 Prozent auf 30.15 EUR), Erste Group Bank (-0.09 Prozent auf 107.40 EUR) und BAWAG (-0.06 Prozent auf 162.20 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 334’922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41.758 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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