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ATX im Blick 17.09.2026 09:28:13

Donnerstagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart

Donnerstagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart

Der ATX notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Andritz
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Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.53 Prozent leichter bei 6’774.35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190.475 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.007 Prozent stärker bei 6’810.91 Punkten in den Handel, nach 6’810.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6’770.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’846.76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1.67 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’701.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der ATX bei 6’568.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’578.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26.58 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6’914.35 Punkte. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Palfinger (+ 1.81 Prozent auf 30.95 EUR), Andritz (+ 1.32 Prozent auf 84.60 EUR), voestalpine (+ 1.31 Prozent auf 46.52 EUR), DO (+ 1.26 Prozent auf 193.60 EUR) und PORR (+ 1.08 Prozent auf 37.40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Raiffeisen (-8.10 Prozent auf 59.60 EUR), Vienna Insurance (-0.56 Prozent auf 71.10 EUR), OMV (-0.56 Prozent auf 71.50 EUR), BAWAG (-0.06 Prozent auf 177.40 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 22.60 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 140’870 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 46.031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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