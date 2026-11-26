ATX 998663 / AT0000999982
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26.11.2026 15:58:11
Donnerstagshandel in Wien: ATX bewegt sich im Plus
Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.
Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 2.63 Prozent höher bei 6’187.53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 182.536 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.014 Prozent tiefer bei 6’028.07 Punkten in den Handel, nach 6’028.92 Punkten am Vortag.
Bei 6’193.79 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’028.07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.285 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX auf 6’270.26 Punkte taxiert. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 6’758.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5’000.70 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 15.62 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9.75 Prozent auf 97.90 EUR), voestalpine (+ 6.16 Prozent auf 33.44 EUR), Erste Group Bank (+ 3.35 Prozent auf 107.90 EUR), Raiffeisen (+ 3.31 Prozent auf 56.20 EUR) und Palfinger (+ 3.30 Prozent auf 26.60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-0.88 Prozent auf 9.03 EUR), Vienna Insurance (-0.28 Prozent auf 72.50 EUR), Verbund (+ 0.07 Prozent auf 69.90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.33 Prozent auf 18.52 EUR) und EVN (+ 0.33 Prozent auf 30.35 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 166’282 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.380 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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