Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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22.10.2026 17:58:14
Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge
Der CAC 40 gab heute nach.
Am Donnerstag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1.39 Prozent leichter bei 7’811.26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.816 Prozent tiefer bei 7’857.01 Punkten, nach 7’921.68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’859.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’791.63 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0.940 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’154.91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’437.89 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 8’206.87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.69 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 431’013 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 214.868 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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