Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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03.09.2026 17:58:13
Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge
Der CAC 40 zeigte sich am Abend wenig bewegt.
Der CAC 40 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 8’286.40 Punkten ab. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.499 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.064 Prozent auf 8’275.37 Punkte an der Kurstafel, nach 8’280.63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’288.82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’240.50 Punkten erreichte.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1.41 Prozent zurück. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 8’613.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’150.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7’719.71 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.11 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 394’116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 218.893 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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