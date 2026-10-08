Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Um 09:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.96 Prozent auf 7’694.52 Punkte zurück. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.351 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.718 Prozent leichter bei 7’713.39 Punkten in den Handel, nach 7’769.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7’719.64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’692.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1.95 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’317.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’252.66 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 8’060.13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 6.11 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 12’465 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 198.475 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch