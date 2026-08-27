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|S&P 500-Marktbericht
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27.08.2026 16:01:23
Donnerstagshandel in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500
Der S&P 500 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.
Um 15:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.28 Prozent höher bei 7’696.86 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.480 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.380 Prozent auf 7’704.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’675.70 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’715.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’689.89 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.437 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’413.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7’520.36 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 6’481.40 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.22 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Salesforce (+ 18.43 Prozent auf 243.51 USD), Palo Alto Networks (+ 10.46 Prozent auf 374.80 USD), Datadog A (+ 8.21 Prozent auf 246.37 USD), ServiceNow (+ 7.90 Prozent auf 135.74 USD) und NVIDIA (+ 7.28 Prozent auf 224.93 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil HP (-7.34 Prozent auf 28.28 USD), Hormel Foods (-6.37 Prozent auf 22.20 USD), Best Buy (-5.49 Prozent auf 82.64 USD), Bath Body Works (-4.42 Prozent auf 18.07 USD) und Moderna (-3.43 Prozent auf 144.53 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16’328’613 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.424 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 12.61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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