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NASDAQ 100-Marktbericht 22.10.2026 18:00:34

Donnerstagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Donnerstagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 gibt aktuell nach.

Lumentum Holdings
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Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.23 Prozent auf 29’157.68 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.74 Prozent schwächer bei 29’304.30 Punkten in den Handel, nach 29’822.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’411.76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’048.86 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1.29 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30’732.40 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 28’998.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’879.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15.68 Prozent aufwärts. Bei 31’361.37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Roper Technolgies (+ 6.99 Prozent auf 425.36 USD), Thomson Reuters (+ 6.58 Prozent auf 122.84 USD), CSX (+ 6.38 Prozent auf 51.49 USD), Intuit (+ 5.93 Prozent auf 355.52 USD) und Adobe (+ 5.25 Prozent auf 268.46 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lam Research (-10.43 Prozent auf 233.60 USD), Lumentum (-9.84 Prozent auf 767.00 USD), Teradyne (-9.84 Prozent auf 311.50 USD), Astera Labs (-9.60 Prozent auf 262.21 USD) und KLA (-8.88 Prozent auf 148.91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’515’524 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.642 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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