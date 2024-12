Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich schwächer

Letztendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 6’075.11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.038 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.015 Prozent auf 6’087.41 Punkte an der Kurstafel, nach 6’086.49 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’072.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’094.55 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.579 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 05.11.2024, den Stand von 5’782.76 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2024, bei 5’503.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’567.18 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 28.09 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’094.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Brown-Forman B (+ 10.68 Prozent auf 45.38 USD), Tesla (+ 3.23 Prozent auf 369.49 USD), United Airlines (+ 3.21 Prozent auf 102.44 USD), Moderna (+ 3.15 Prozent auf 42.94 USD) und Palantir (+ 2.89 Prozent auf 71.87 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Synopsys (-12.37 Prozent auf 515.29 USD), Cadence Design Systems (-6.39 Prozent auf 303.79 USD), Ball (-5.75 Prozent auf 57.55 USD), Microchip Technology (-5.50 Prozent auf 58.25 USD) und Fiserv (-5.49 Prozent auf 204.00 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’763’880 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.482 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

