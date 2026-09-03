Donnerstagshandel in New York: S&P 500 mit Gewinnen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.14 Prozent höher bei 7’754.03 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.304 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.390 Prozent auf 7’696.53 Punkte an der Kurstafel, nach 7’666.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’686.71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’754.25 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.734 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’600.50 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 7’553.68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6’448.26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13.06 Prozent nach oben. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Robinhood (+ 16.20 Prozent auf 124.33 USD), Coinbase (+ 10.64 Prozent auf 193.57 USD), Palantir (+ 7.93 Prozent auf 182.90 USD), Tesla (+ 7.13 Prozent auf 382.46 USD) und Principal Financial Group (+ 6.80 Prozent auf 118.88 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Amphenol (-49.41 Prozent auf 80.99 USD), Tyson Foods (-7.47 Prozent auf 51.64 USD), Charter A (-4.73 Prozent auf 151.45 USD), Moderna (-4.52 Prozent auf 143.99 USD) und General Mills (-4.12 Prozent auf 38.91 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15’085’765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.515 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch