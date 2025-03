Donnerstagshandel in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Am Donnerstag fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.33 Prozent auf 5’693.31 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 48.523 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.302 Prozent tiefer bei 5’694.95 Punkten, nach 5’712.20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5’670.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’732.28 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.433 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’861.57 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 27.12.2024, bei 5’970.84 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2024, den Wert von 5’248.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 2.99 Prozent zurück. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 5’504.65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 11.18 Prozent auf 76.95 USD), Advance Auto Parts (+ 6.74 Prozent auf 40.37 USD), AutoZone (+ 3.98 Prozent auf 3’828.11 USD), Abbott Laboratories (+ 3.74 Prozent auf 131.35 USD) und Dollar General (+ 3.35 Prozent auf 87.54 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen General Motors (-7.36 Prozent auf 47.20 USD), Super Micro Computer (-6.26 Prozent auf 34.72 USD), Palo Alto Networks (-5.69 Prozent auf 174.44 USD), United Airlines (-5.57 Prozent auf 73.53 USD) und Broadcom (-4.06 Prozent auf 171.99 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 52’432’518 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.123 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

