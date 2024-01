Donnerstagshandel in New York: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.53 Prozent höher bei 4’894.16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 40.967 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.458 Prozent höher bei 4’890.85 Punkten in den Handel, nach 4’868.55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’869.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4’898.15 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.839 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der S&P 500 bei 4’754.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der S&P 500 auf 4’186.77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’016.22 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 3.19 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’903.68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell United Rentals (+ 12.96 Prozent auf 651.64 USD), American Airlines (+ 10.27 Prozent auf 15.36 USD), IBM (+ 9.49 Prozent auf 190.43 USD), ResMed (+ 8.48 Prozent auf 186.35 USD) und W R Berkley (+ 7.18 Prozent auf 83.27 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Tesla (-12.13 Prozent auf 182.63 USD), Humana (-11.69 Prozent auf 355.36 USD), Northrop Grumman (-6.33 Prozent auf 434.55 USD), Boeing (-5.72 Prozent auf 201.88 USD) und Molina Healthcare (-4.44 Prozent auf 350.07 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’419’831 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.772 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. First Republic Bank lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 120.00 Prozent.

