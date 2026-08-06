Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück

Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.16 Prozent auf 7’711.35 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.816 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.051 Prozent auf 7’727.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’723.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’742.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’698.15 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2.75 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7’537.43 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’365.12 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 6’345.06 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12.44 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Motorola Solutions (+ 8.18 Prozent auf 474.00 USD), Albemarle (+ 7.99 Prozent auf 128.34 USD), Parker Hannifin (+ 6.71 Prozent auf 1’063.84 USD), Leidos (+ 6.13 Prozent auf 134.62 USD) und Fox (+ 6.05 Prozent auf 62.23 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Honeywell Aerospace (-19.51 Prozent auf 163.92 USD), AppLovin (-17.55 Prozent auf 344.47 USD), Datadog A (-16.21 Prozent auf 237.27 USD), Western Digital (-11.18 Prozent auf 461.14 USD) und Host Hotels Resorts (-7.16 Prozent auf 23.33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 12’288’694 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch