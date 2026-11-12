Donnerstagshandel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Donnerstag springt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.14 Prozent auf 25’501.23 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.47 Prozent auf 25’092.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’466.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’068.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’597.23 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2.92 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der NASDAQ Composite 27’245.90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’588.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’406.46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.75 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 7.25 Prozent auf 0.59 USD), Trustmark (+ 5.44 Prozent auf 48.04 USD), AAON (+ 3.73 Prozent auf 79.18 USD), Nortech Systems (+ 3.64 Prozent auf 11.10 USD) und Expedia (+ 3.47 Prozent auf 268.80 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Digi International (-12.02 Prozent auf 58.91 USD), Hancock (-10.28 Prozent auf 64.94 USD), Donegal Group B (-9.26 Prozent auf 25.67 USD), 3D Systems (-6.08 Prozent auf 1.70 USD) und SIGA Technologies (-5.57 Prozent auf 2.97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 117’611’031 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.571 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch