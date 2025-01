Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.22 Prozent stärker bei 20’053.68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.512 Prozent auf 19’906.99 Punkte an der Kurstafel, nach 20’009.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 20’053.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’892.55 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.62 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2024, den Wert von 19’764.89 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2024, den Wert von 18’276.65 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 23.01.2024, bei 15’425.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 4.01 Prozent nach oben. Bei 20’068.52 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 18’831.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell LSI Industries (+ 24.97 Prozent auf 24.72 USD), Cumulus Media A (+ 16.73 Prozent auf 0.88 USD), Microvision (+ 14.47 Prozent auf 1.82 USD), OSI Systems (+ 14.22 Prozent auf 193.05 USD) und Donegal Group B (+ 11.20 Prozent auf 14.50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Electronic Arts (-16.70 Prozent auf 118.58 USD), Powell Industries (-6.72 Prozent auf 290.44 USD), Harvard Bioscience (-5.64 Prozent auf 1.84 USD), Agilysys (-4.97 Prozent auf 95.67 USD) und Cutera (-4.93 Prozent auf 0.44 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’407’336 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.464 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

