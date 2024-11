Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.51 Prozent auf 19’269.46 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.532 Prozent auf 19’084.43 Punkte an der Kurstafel, nach 18’983.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 19’084.43 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’301.70 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 5.76 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 07.10.2024, den Wert von 17’923.90 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 07.08.2024, bei 16’195.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’639.86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 30.50 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 19’301.70 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FARO Technologies (+ 36.48 Prozent auf 25.70 USD), PetMed Express (+ 35.78 Prozent auf 5.73 USD), Elron Electronic Industries (+ 20.00 Prozent auf 0.90 USD), ADTRAN (+ 16.81 Prozent auf 6.84 EUR) und Ceva (+ 16.52 Prozent auf 29.34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen DENTSPLY SIRONA (-28.02 Prozent auf 17.26 USD), Harvard Bioscience (-15.25 Prozent auf 2.39 USD), Nortech Systems (-15.16 Prozent auf 10.16 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-15.03 Prozent auf 5.20 USD) und Cutera (-12.28 Prozent auf 0.51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 48’581’013 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.192 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Mit 19.46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

