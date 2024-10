Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.76 Prozent leichter bei 18’095.15 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18’427.31 Zählern und damit 0.971 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’607.93 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18’427.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’083.95 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.97 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag imSeptember, dem 30.09.2024, den Wert von 18’189.17 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, bei 17’599.40 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Stand von 12’851.24 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 22.55 Prozent zu. Bei 18’785.49 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 13.79 Prozent auf 22.44 USD), IMAX (+ 12.08 Prozent auf 24.30 USD), Upbound Group (+ 7.98 Prozent auf 29.24 USD), Donegal Group B (+ 6.78 Prozent auf 14.64 USD) und NetGear (+ 6.00 Prozent auf 21.92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Anika Therapeutics (-30.67 Prozent auf 17.11 USD), Monolithic Power Systems (-17.45 Prozent auf 759.30 USD), Sangamo Therapeutics (-14.57 Prozent auf 1.70 USD), FormFactor (-13.31 Prozent auf 37.98 USD) und Universal Display (-11.24 Prozent auf 180.32 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64’773’562 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.271 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

