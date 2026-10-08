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NASDAQ Composite-Entwicklung 08.10.2026 16:00:58

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

SIGA Technologies
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Um 15:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.58 Prozent auf 27’379.45 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 27’416.03 Zählern und damit 0.445 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27’538.69 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 27’352.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’436.87 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.564 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’421.41 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’870.65 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 23’043.38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methanex (+ 2.63 Prozent auf 62.00 USD), Methode Electronics (+ 1.85 Prozent auf 15.39 USD), Manhattan Associates (+ 1.65 Prozent auf 205.44 USD), Alliance Resource Partners LP (+ 1.63 Prozent auf 25.00 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 1.60 Prozent auf 11.41 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-14.17 Prozent auf 3.21 USD), AngioDynamics (-13.67 Prozent auf 12.25 USD), inTest (-5.71 Prozent auf 13.86 USD), Repligen (-5.44 Prozent auf 158.13 USD) und Universal Display (-5.36 Prozent auf 73.08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2’677’841 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 5.147 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Alliance Resource Partners LP 24.63 0.20% Alliance Resource Partners LP
AngioDynamics Inc. 10.20 -19.69% AngioDynamics Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.45 0.32% Consumer Portfolio Services Inc.
inTest Corp. 12.70 -3.05% inTest Corp.
Manhattan Associates Inc. 168.27 0.03% Manhattan Associates Inc.
Methanex Corp. 55.36 2.33% Methanex Corp.
Methode Electronics Inc. 13.50 -1.46% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 196.85 -0.17% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 9.57 2.70% Patterson-UTI Energy Inc.
Paychex Inc. 84.58 -0.21% Paychex Inc.
Repligen Corp. 133.06 -6.42% Repligen Corp.
Resources Connection Inc. 2.99 -20.40% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3.28 0.61% SIGA Technologies Inc.
Universal Display Corp. 60.13 -4.58% Universal Display Corp.

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