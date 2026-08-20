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Kursverlauf 20.08.2026 18:00:19

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Abschläge

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Abschläge

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell leichter.

ScanSource
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Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.88 Prozent tiefer bei 26’100.54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.454 Prozent auf 26’211.52 Punkte an der Kurstafel, nach 26’331.09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’059.01 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’263.47 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.55 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 25’508.07 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 26’270.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’172.86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.33 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ScanSource (+ 17.37 Prozent auf 60.35 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.65 Prozent auf 112.23 USD), Nordson (+ 7.20 Prozent auf 332.23 USD), Compugen (+ 5.33 Prozent auf 2.57 USD) und Methanex (+ 5.16 Prozent auf 59.51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen LSI Industries (-11.35 Prozent auf 21.33 USD), Cogent Communications (-7.38 Prozent auf 9.60 USD), SMC (-6.55 Prozent auf 427.75 USD), SpaceX (-6.33 Prozent auf 130.81 USD) und Upbound Group (-6.00 Prozent auf 18.33 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’947’986 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.550 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 19.29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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