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NASDAQ Composite im Blick 09.04.2026 22:33:48

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite gewann am Donnerstag an Wert.

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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.83 Prozent höher bei 22’822.42 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.050 Prozent fester bei 22’646.35 Punkten, nach 22’635.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’836.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’529.21 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 4.02 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’695.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’671.35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 17’124.97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.78 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 22.70 Prozent auf 14.43 USD), AXT (+ 18.69 Prozent auf 63.12 USD), Lifetime Brands (+ 14.29 Prozent auf 7.76 USD), Hooker Furniture (+ 13.21 Prozent auf 15.00 USD) und Lifecore Biomedical (+ 11.32 Prozent auf 4.72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-32.78 Prozent auf 1.34 USD), Innodata (-9.44 Prozent auf 36.09 USD), Intuit (-7.14 Prozent auf 361.69 USD), Myriad Genetics (-6.92 Prozent auf 4.44 USD) und Manhattan Associates (-6.75 Prozent auf 124.49 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33’283’823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.711 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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