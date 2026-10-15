Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.40 Prozent leichter bei 26’318.89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.17 Prozent tiefer bei 26’380.77 Punkten, nach 26’692.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’478.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’308.85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 3.78 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25’981.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’269.23 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 22’670.08 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.27 Prozent zu. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifetime Brands (+ 5.37 Prozent auf 9.02 USD), Intuit (+ 4.73 Prozent auf 325.11 USD), Autodesk (+ 4.27 Prozent auf 241.01 USD), Erie Indemnity (+ 4.06 Prozent auf 239.46 USD) und Infosys (+ 3.92 Prozent auf 11.93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil inTest (-12.39 Prozent auf 11.45 USD), SMC (-9.75 Prozent auf 404.08 USD), AXT (-9.63 Prozent auf 55.66 USD), Nortech Systems (-7.65 Prozent auf 9.78 USD) und FormFactor (-7.23 Prozent auf 111.06 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6’362’488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.916 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.30 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch