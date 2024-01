Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 15’510.50 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.476 Prozent höher bei 15’555.62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15’481.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15’597.25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’430.68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.763 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 14’992.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12’821.22 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 25.01.2023, bei 11’313.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15’629.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Superconductor (+ 35.90 Prozent auf 13.25 USD), EMCORE (+ 11.91 Prozent auf 0.67 USD), Consumer Portfolio Services (+ 11.90 Prozent auf 9.31 USD), Donegal Group B (+ 11.03 Prozent auf 15.60 USD) und Cutera (+ 9.24 Prozent auf 2.60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Columbia Banking System (-21.14 Prozent auf 20.18 USD), Ebix (-10.08 Prozent auf 2.23 USD), Dorel Industries (-7.77 Prozent auf 6.41 CAD), AXT (-4.64 Prozent auf 2.67 USD) und Glacier Bancorp (-4.54 Prozent auf 38.69 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 21’411’083 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.772 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41.92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch