Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.54 Prozent auf 21’774.07 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.074 Prozent stärker bei 21’674.17 Punkten in den Handel, nach 21’658.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21’776.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’618.25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3.27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’559.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2024, wies der NASDAQ 100 20’781.33 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 06.02.2024, mit 17’572.73 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 3.81 Prozent nach oben. Bei 21’945.48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 20’538.33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 9.79 Prozent auf 111.28 USD), Cognizant (+ 4.17 Prozent auf 87.09 USD), Marriott (+ 3.61 Prozent auf 302.95 USD), NVIDIA (+ 3.08 Prozent auf 128.68 USD) und Charter A (+ 2.39 Prozent auf 353.31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Honeywell (-5.64 Prozent auf 209.82 USD), Baker Hughes (-3.83 Prozent auf 46.98 USD), QUALCOMM (-3.72 Prozent auf 169.32 USD), Arm (-3.34 Prozent auf 167.47 USD) und Strategy (-3.34 Prozent auf 325.46 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 52’460’682 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.376 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch