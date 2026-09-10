Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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10.09.2026 18:00:49
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter
Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.86 Prozent leichter bei 29’168.79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.10 Prozent auf 29’097.33 Punkte an der Kurstafel, nach 29’421.55 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29’038.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’250.41 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 1.61 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’621.80 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 28’508.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’849.27 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 15.72 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 3.45 Prozent auf 315.58 USD), Autodesk (+ 3.09 Prozent auf 213.01 USD), MercadoLibre (+ 2.70 Prozent auf 1’927.00 USD), CrowdStrike (+ 2.64 Prozent auf 213.29 USD) und Fortinet (+ 2.47 Prozent auf 161.10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-6.91 Prozent auf 59.24 USD), Intel (-4.16 Prozent auf 101.82 USD), Nebius (-4.08 Prozent auf 230.54 USD), Micron Technology (-4.03 Prozent auf 986.40 USD) und CoreWeave (-3.89 Prozent auf 91.25 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 10’645’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.674 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.61 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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