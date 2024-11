Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.36 Prozent auf 21’063.11 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.554 Prozent stärker bei 20’896.41 Punkten in den Handel, nach 20’781.33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 20’896.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’078.01 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5.25 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’800.74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17’867.37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15’296.02 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 27.32 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 21’078.01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 11.21 Prozent auf 25.25 USD), Warner Bros Discovery (+ 10.68 Prozent auf 9.28 USD), JDcom (+ 5.90 Prozent auf 40.95 USD), Gilead Sciences (+ 5.83 Prozent auf 97.04 USD) und ANSYS (+ 4.84 Prozent auf 349.76 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-16.78 Prozent auf 1’762.00 USD), Charter A (-3.75 Prozent auf 392.73 USD), CSX (-3.69 Prozent auf 35.52 USD), Enphase Energy (-3.18 Prozent auf 72.43 USD) und Paccar (-2.65 Prozent auf 112.93 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’051’605 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.192 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Super Micro Computer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch