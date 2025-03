Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.22 Prozent auf 19’355.97 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.315 Prozent auf 19’534.37 Punkte an der Kurstafel, nach 19’596.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19’558.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’152.57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.38 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22’030.71 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2024, den Stand von 21’780.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18’068.47 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7.72 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 19’152.57 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 15.35 Prozent auf 23.86 USD), Dollar Tree (+ 5.09 Prozent auf 65.07 USD), JDcom (+ 3.27 Prozent auf 41.69 USD), T-Mobile US (+ 1.66 Prozent auf 259.85 USD) und Exelon (+ 1.57 Prozent auf 43.28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-13.62 Prozent auf 378.87 USD), Atlassian (-6.88 Prozent auf 210.86 USD), Lucid (-5.79 Prozent auf 2.04 USD), Airbnb (-4.92 Prozent auf 120.33 USD) und Zscaler (-4.09 Prozent auf 189.70 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 40’312’045 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.054 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5.29 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch